Appello dell'Asl: «Non venite al Pronto soccorso per i tamponi»

Riapre mercoledì l'hub vaccinale di Santa Chiara: entra nel vivo la campagna di potenziamento del servizio varata dall'Asl su indicazione della Regione: gestirà solo vaccinazioni su prenotazione secondo quelle che sono le procedure in atto, ovvero l'invio, da parte dell'Asl, della convocazione per la prima, la seconda o la dose booster attraverso l'sms.

Intanto oggi, lunedì 3 gennaio, sono partite le vaccinazioni a Santhià anche dal lunedì a giovedì, arrivando alla copertura 7 giorni su 7 con accesso solo su prenotazione.

Giovedì 6 gennaio è previsto l'open day dedicato alle vaccinazioni pediatriche, alla Piastra di Vercelli in largo Giusti, dalle 9 alle 17. Per accedere è indispensabile aver effettuato la preadesione sul portale www.ilpiemontetivaccina.it. Non è invece previsto alcun open day a Borgosesia, dove le vaccinazioni pediatriche proseguono solo su appuntamento, per bambini e ragazzi che hanno effettuato la preadesione.

Domenica 9 si terrà un open night vaccinale al Centro fiere di Caresanablot, con il prolungamento dell'orario usuale (9-17) fino alle 22. Alla serata vaccinale parteciperanno i direttori di struttura e la direzione generale dell'Asl: tutti saranno impegnati nelle attività legate alla vaccinazione. In questa serata è consentito l'accesso alle persone che hanno ricevuto la convocazione e l'accesso diretto alle persone che devono ricevere la prima dose o che hanno il green pass in scadenza nelle successive 72 ore o che appartengono alle categorie per cui sussiste l'obbligo vaccinale (sanità, scuola, forze dell'ordine).

«In questi giorni - segnala una nota dell'Asl - si sta verificando l'accesso improprio al Pronto soccorso di molte persone che richiedono un tampone. Ricordiamo che non è in alcun modo possibile richiedere tamponi al Pronto soccorso, che deve essere destinato alle urgenze. Anche per quanto riguarda i tamponi molecolari e rapidi effettuati dall'ASL, ricordiamo che devono essere prescritti dal medico di base o dal Sisp per verificare la guarigione da positività e per accertartamenti di persone sintomatiche o che hanno avuto un contatto stretto con persone positive».