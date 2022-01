Veglione di Capodanno vietato: sgombrate 200 persone e chiuso un locale

E' finito prima del tempo il veglione con serata danzante che un locale vercellese aveva organizzato per la notte di Capodanno. Gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, infatti, sono intervenuti, facendo sgombrare il locale, multando il titolare e chiudendo la struttura per cinque giorni.

Sono stati diversi i controlli amministrativi predisposti dalla Questura di Vercelli nella nottata tra il 31 dicembre e 1 gennaio, finalizzati ad accertare il rispetto della normativa prevista per contenere il contagio da Covid-19. Il personale, che si era occupato di informare gli organizzatori sui divieti intervenuti dopo l'emanazione dei decreti del Governo, ha poi provveduto a effettuare, tra gli altri, controlli amministrativi in tre locali pubblici che avevano organizzato e pubblicizzato eventi danzanti per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Nel corso delle verifiche operate nella notte tra il 31 ed il primo gennaio è stato accertato che uno di essi, nonostante le informazioni ricevute, aveva invece consentito a circa 200 avventori, al termine del cenone di capodanno, di danzare accompagnati dalla musica dal vivo

Vista la violazione della normativa in vigore, gli operatori della Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, con non poche difficoltà, hanno fatto sgomberare il locale stesso e sanzionati amministrativamente il titolare dell’esercizio pubblico. Oltre alla multa è stata comminata la sanzione accessoria dell’immediata chiusura del locale per cinque giorni.