Cambiano le regole sulle piste da sci: tutte le novità (e le sanzioni)

Con l'arrivo del 2022 cambiano le regole sulle piste da sci. Dal 1 gennaio è necessario avere un’assicurazione responsabilità civile che, in caso non si avesse già, sarà possibile sottoscrivere direttamente alla biglietteria degli impianti anche della durata di un solo giorno. I trasgressori saranno puniti con una multa dai 100 euro ai 150 e il ritiro dello skipass. I prezzi delle polizze giornaliere sono comunque accessibili, si parte da circa 1 euro sino a circa 3 euro per quelle che comprendono gli infortuni.

Tutti i minorenni, anche quelli con più di 14 anni, hanno l’obbligo di indossare il casco protettivo: non indossarlo oppure indossarne uno non omologato può costare dai 100 a 150 euro.

Un’altra novità è lo stop alla promiscuità delle piste: ognuna dovrà essere dedicata a una disciplina: per esempio gli snowboard non potranno circolare sulle piste per lo sci e viceversa, ogni pista deve essere adeguatamente segnalata.

Cambiano anche i comportamenti da tenere in pista; ad esempio decade la precedenza a destra, si potrà sorpassare solo se c’è buona visibilità, agli incroci si dovrà sempre rallentare.

Con il nuovo anno entra in vigore inoltre l’obbligo della presenza di defibrillatori sulle piste con tanto di personale formato all’uso in caso di emergenza.

Non si potrà percorrere a piedi o con le ciaspole le piste, se si scende a piedi bisogna tenersi ai bordi e dare sempre la precedenza ai soccorsi; se si entra in una pista dove si sta svolgendo una gara o un allenamento si incorre in una multa da 100 ai 150 euro.

Si può essere sanzionati anche se si percorrono piste superiori alle proprie capacità.

Da 250 a 1000 euro di sanzione, invece, per chi si macchia di omissione di soccorso, se si vede qualcuno che è caduto o si è coinvolti in un incidente bisogna allertare i soccorsi o avvisare i responsabili della pista.

Non si può sciare in stato di ebrezza o sotto gli effetti di sostanze stupefacenti, anche in questo caso le sanzioni vanno dai 250 ai 1000 euro.

Per chi pratica lo sci alpinismo, fuori pista ed escursionismo, è necessario portare con se l’Arva, pala e sonda da neve.