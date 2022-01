Boom del noleggio di automobili, soprattutto negli ultimi anni

Il noleggio degli ultimi anni è cresciuto notevolmente, soprattutto per le auto Volkswagen, in cima per le immatricolazioni in tutta Europa. C’è però da dire che non solo tale marchio si trova ai vertici del noleggio, ma anche tanti altri molto conosciuti, che rappresentano un forte sostentamento in campo del noleggio. Negli ultimi mesi i modelli di vetture Volkswagen maggiormente ambiti per il noleggio, sono specie quelli di segmento B. Anche i modelli Stellantis, uno dei principali costruttori di automobili in tutto il mondo, sono molto richiesti per la pratica di noleggio. Il noleggio a lungo termine è disponibile anche per i privati e non solo per i professionisti che ricevono sgravi fiscali, grazie alla partita IVA; questo perché i benefici derivanti da tale servizio sono numerosissimi.

L’industria automobilistica ha optato per una mobilità alternativa, proponendo pacchetti e servizi diversi dal normale acquisto di una vettura, per trovarsi in una situazione di intermezzo al normale acquisto. Tale opzione è molto utilizzata per coloro che non vogliono o non hanno la possibilità di acquistare una vettura. Molti infatti, desidererebbero acquistare automobili di ultima generazione, dotate di tutti i comfort possibili, e soprattutto di ultima creazione e soprattutto automobili di grande cilindrata, che spesso restano un sogno per coloro che le desiderano. Il noleggio rappresenta una soluzione alternativa al possesso di una macchina, possedendo così una vettura all’avanguardia, utilizzandola come fosse di proprietà. Nei contratti di noleggio, sono compresi tutte le prestazioni che si desiderano, ottenendo anche un risparmio di termini di tempo, in quanto al loro interno sono annoverati servizi come l’assicurazione auto, kasko, il furto e l’incendio, la manutenzione straordinaria ed ordinaria, e tutti i servizi optional su richiesta.

Anche la sostenibilità alternativa, come i veicoli elettrici, sono molto ambiti nell’ambito del noleggio a lungo termine per privati, registrando circa 190.000 vetture noleggiate nell’ultimo anno. Anche Rent4you, con il suo enorme parco auto, ha potuto evidenziare come il segmento delle automobili elettriche detiene una posizione di netto rialzo rispetto alle normali vetture. Il tutto nonostante la grande crisi che sta investendo l’Europa negli ultimi due anni. Tra i dieci marchi più noleggiati, rientrano la Dacia, la Skoda, la Volkswagen, la Stellantis, la Hyundai, la Fiat, la Renault, la Peugeot, la Bmw e la Kia. Il noleggio dunque, rappresenta un notevole risparmio in termini economici, e dunque sul fronte finanziario, “possedendo” una vettura a costo conveniente, con tutti i servizi che si desiderano.