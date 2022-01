Fiamme in Valsesia la notte di Capodanno

Capodanno di lavoro per i Vigili del Fuoco che, nella notte, hanno dovuto fronteggiare un rogo divampato sulle montagne dietro Campertogno, verso l'Argnaccia.

Le fiamme, ben visibili durante tutta la notte dal centro abitato, hanno creato molta apprensione per la difficoltà nel raggiungere la zona da terra: due i mezzi dei Vigili del Fuoco saliti nel centro valsesiano in piena notte per i primi interventi.

Con l'arrivo del giorno si è poi levato in cielo anche un elicottero per intervenire prima che le fiamme potessero interessare baite o avvicinarsi troppo alla zona alta del paese. Vigili del fuoco e Aib sono al lavoro per tutta la mattina.