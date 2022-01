Piscina di via Prati, anfiteatro, piste ciclabili, palazzo Vialardi. In arrivo 5 milioni e 700 mila euro

Il 2021 termina con l'assegnazione al Comune di Vercelli di altri 5 milioni e 700mila euro per quattro progetti di rigenerazione urbana. Si tratta di fondi che il ministero dell'Interno ha messo a bando tra gli enti locali, da destinare a investimenti in progetti di rigenerazione urbana per gli anni 2021-2026.

«Sono davvero soddisfatto per l'ottima notizia ricevuta questa mattina - dice il sindaco Andrea Corsaro -. Il Comune di Vercelli ottiene altri 5 milioni e 700mila euro di finanziamento, vedendo premiati i quattro progetti presentati a marzo e risultati finanziati nella graduatoria uscita oggi con decreto del 30 dicembre 2021».

I progetti riguardano la ceazione di nuove piste ciclabili, gli interventi di recupero della piscina di via Prati, il recupero e la fruibilità dell'Anfiteatro romano e la ristrutturazione di Casa Vialardi tra via Cagna e via Vallotti.

«Le progettazioni - aggiunge Corsaro - sono già inserite nel triennale dei lavori pubblici grazie all'impegno degli uffici, dei settori Opere Pubbliche e Bilancio, del vicesindaco Massimo Simion, di tutta la Giunta e del Consiglio comunale. Il 2021 si chiude con questa notizia davvero positiva per la nostra città - aggiunge il sindaco -. Con questo nuovo finanziamento, integrato da fondi comunali, daremo un ulteriore impulso alle attività di rigenerazione urbana della città».

In particolare, per quanto riguarda via Prati, prende concretezza il piano di recupero di un impianto sportivo e scolastico chiuso da una decina di anni che il Comune vuole adibire ad attività natatorie per bambini, giovanissimi e per persone disabili. Un intervento che, porterà nel giro di pochi anni, alla completa riqualificazione di tutte le piscine comunali, iniziata con la realizzazione del nuovo impianto coperto e con i lavori in corso sulla nuova vasca estiva.

Discorso analogo anche per il recupero della Casa Vialardi, a fianco del Comune: una struttura antica e prestigiosa sulla quale svetta una delle antiche torri cittadine: l'edificio, oggi in condizioni decisamente precarie, merita certamente di essere valorizzazto anche per i suoi elementi architettonici di indubbio interesse.

Il progetto di fruizione dell'area dell'Anfiteatro romano, invece, si inserisce in un più ampio progetto per la valorizzazione archeologica e turistica della città.

«Sono particolarmente orgoglioso di questo ulteriore finanziamento conquistato dai nostri uffici grazie a progetti che avevano presentato proprio nei mesi più difficili dello scorso inverno - conclude il sindaco -. Un successo che spero sia di buon auspicio per il nuovo anno».