Schianto tra un suv e un furgone: 6 feriti, una minore trasporta a Torino in elicottero

Grave bilancio per l'incidente avvenuto nella giornata di giovedì 30 dicembre a Borgosesia: sono 6 le persone rimaste ferite, tra le quali una minorenne trasportata a Torino con l'elisoccorso e un uomo in codice rosso. Si tratta di un 47enne danese.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 14 nei pressi del ponte di Agnona, lungo la provinciale 299 della Valsesia: i veicoli coinvolti, un furgone e un Suv, si sono scontrati frontalmente per cause che sono al vaglio delle forze dell'ordine. Gravissime le conseguenze: il suv è stato praticamente distrutto dall'impatto.

Sul posto, per i soccorsi, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Varallo che hanno dovuto lavorare a lungo per ripristinare le condizioni di sicurezza della zona.

Gli occupanti dei due mezzi, in totale 6 persone, sono tutti finiti in ospedale: 5 a Borgosesia e la minore elitrasportata a Torino: 4 sono stati ricoverati in codice verde, un giallo per la minore portata al regina Margherita di Torino e un rosso, il capofamiglia danese di 47 anni.