Furto al supermercato, due arresti

Controlli rafforzati, in diverse aree della città, dal centro storico alla zona commerciale per arrivare alle periferie da sempre oggetto di particolare attenzione.

Nella mattinata di mercoledì gli agenti della Squadra Volante hanno tratto in arresto due cittadini di origine romena per un furto commesso ai danni di un supermercato.

Gli agenti hanno notato nel parcheggio antistante il supermercato sito nella zona commerciale della città, un uomo che si aggirava con fare sospetto tra le auto. Senza mai perdere di vista il soggetto, i poliziotti hanno notato una donna avvicinarsi e riporre frettolosamente della merce nel bagagliaio dell’auto.

Sottoposti a controllo, i due si sono mostrati sin da subito nervosi e agitati e non hanno saputo giustificare la presenza della merce all’interno della loro auto. Inoltre sono stati trovati in possesso di piccoli utensili, verosimilmente utilizzati per asportare confezioni di cibo e bevande dagli scaffali senza l’attivazione dell’allarme antitaccheggio.

L’ingente quantità di generi alimentari rinvenuta e lo scontrino fiscale di pochi euro di cui i due fermati erano in possesso hanno consolidato i dubbi già nutriti degli operatori sulla legittima provenienza della merce. Dagli accertamenti svolti gli agenti hanno inoltre constatato che a carico dei fermati risultavano numerosi precedenti per reati contro il patrimonio commessi proprio in danno di supermercati e diversi centri commerciali del nord Italia commessi con le medesime modalità.

All’esito degli adempimenti di rito e notiziato i due fermati sono stati tratti in arresto per furto in concorso e associati alla locale casa circondariale in attesa di giudizio direttissimo.