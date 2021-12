Come capire se hai la parodontite e cosa fare

La parodontite o piorrea è una delle patologie dentali più temute in assoluto, perché effettivamente se non viene trattata in modo adeguato rischia di degenerare causando problematiche molto gravi che possono arrivare alla perdita dei denti. Parliamo dunque di una malattia seria, che non deve essere presa troppo alla leggera e che è importante riconoscere sin dai primissimi sintomi, in modo da poter intraprendere il giusto trattamento.

Parodontite: i primi campanelli d’allarme

La parodontite è una malattia dentale ad eziologia batterica causata dalla placca, che interessa inizialmente le gengive. I primi campanelli d’allarme sono quelli tipici della gengivite e dunque dell’infiammazione, che non sempre evolve in parodontite ma che di certo non deve essere trascurata. Le primissime manifestazioni della gengivite sono arrossamento, gonfiore e sanguinamento, soprattutto durante le operazioni quotidiane di pulizia del cavo orale.

L’infiammazione delle gengive dunque, oltre che essere fastidiosa e talvolta dolorosa, non deve mai essere sottovalutata proprio perché potrebbe degenerare in parodontite. Per questo motivo conviene sempre rivolgersi al dentista per un controllo e per un eventuale trattamento.

I sintomi tipici della parodontite

Se l’infiammazione delle gengive peggiora ed evolve in parodontite, i sintomi iniziano a diventare più tipici e semplici da riconoscere. Va però specificato che non si dovrebbe mai arrivare a questo punto, perché diventa più complesso riuscire ad intervenire con un trattamento risolutivo.

In caso di parodontite si iniziano a formare delle tasche e l’osso alveolare viene a poco a poco distrutto. I sintomi tipici della patologia in stadio avanzato sono l’abbassamento progressivo delle gengive, la sensazione che i denti dondolino, dolore, sanguinamento e nei casi più gravi caduta dei denti. Queste sono tutte manifestazioni che si possono però prevenire. Al giorno d’oggi la parodontite è una patologia che può essere trattata e tenuta sotto controllo: non bisogna dunque allarmarsi e fare l’errore di pensare che porti inevitabilmente alla perdita dei denti.

Naturalmente però, per evitare problemi seri occorre intervenire con tempestività e rivolgersi ad un professionista in tempi rapidi, all’insorgenza dei primi campanelli d’allarme.

Parodontite: cure e trattamenti

Come abbiamo accennato, i migliori dentisti specializzati in parodontite come il dott. Virzì di Milano sono in grado di curare in modo adeguato questa patologia, preservando i denti naturali del paziente ed evitando dunque che questi vengano persi. Il trattamento prevede la rimozione professionale dei depositi di placca e tartaro sopra e sotto gengivali: fondamentale per evitare che l’infiammazione progredisca e la situazione generale peggiori.

Oltre a questo, nei casi di parodontite in stadio avanzato, è possibile anche curare la recessione gengivale riposizionando le gengive mediante specifici trattamenti chirurgici e non chirurgici. La parodontite insomma si può curare al giorno d’oggi e si può anche prevenirne la ricomparsa: l’importante è rivolgersi a dei professionisti specializzati ed aggiornati.