Rifiuti: dal 2022 Asm al lavoro in altri cinque Comuni vercellesi

Dal 1° gennaio 2022 il servizio di gestione dei rifiuti urbani in alcuni comuni della provincia di Vercelli è stato affidato ad ASM Vercelli. In concomitanza con l’avvio del servizio, sono previste delle modifiche nelle giornate e negli orari della raccolta.

Ecco le principali variazioni: Comune di Saluggia: verranno mantenuti i giorni di raccolta (venerdì per vetro e plastica, sabato per carta e cartone), ma il servizio verrà svolto nel pomeriggio; Comune di Livorno Ferraris: la raccolta del vetro verrà effettuata il martedì pomeriggio, quella della plastica il mercoledì pomeriggio; Comune di Lamporo: la raccolta del vetro verrà svolta il martedì pomeriggio, quella della plastica il mercoledì pomeriggio; Comune di Cigliano: il giorno di raccolta del vetro sarà il martedì con frequenza quindicinale, e il servizio verrà svolto nel pomeriggio; Comune di Fontanetto Po: per il vetro e la carta il giorno di raccolta rimane invariato (mercoledì e giovedì per le rispettive frazioni) ma il servizio verrà svolto nel pomeriggio.

Per la comunicazione alla cittadinanza sono state predisposte apposite locandine informative, che saranno affisse in tutti i Comuni interessati.

Per maggiori informazioni, gli utenti possono inoltre: scrivere un’e-mail all’indirizzo: ambiente.vercelli@asmvercelli.<wbr></wbr>it; contattare il numero Verde 800.057577, dal 10 gennaio 2022, dal lunedì al venerdì con orario 9 -12 e 14-17.