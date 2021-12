La casa è un diritto: un protocollo operativo contro le discriminazioni

Il nodo antidiscriminazioni della Provincia di Vercelli fa scuola in Piemonte e chiude, nel corso 2021, un importante progetto dedicato al settore immobiliare. Nei giorni precedenti le festività natalizie è stato firmato, con i principali operatori del mercato immobiliare locale, un protocollo antidiscriminazioni che impegna le parti a promuovere attività congiunte di formazione, informazione e sensibilizzazione in ambito alloggiativo, di iniziative finalizzate a una migliore conoscenza degli strumenti normativi e di tutela per prevenire e superare situazioni discriminatorie, nonché promuovere la consapevolezza sui diritti, quali il diritto alla casa.

A sottoscriverlo, su invito della referente del Nodo, Lella Bassignana, sono stati Mauro Sampietro per AIR Italia – Agenti Immobiliari Riuniti, Marco Pusceddu per FIAIP – Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, Patrizia Corniani per la Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari (Fimaa) e Germana Fiorentino per l'Associazione Nazionale Agenti e Mediatori di Affari.

Il protocollo - che segue la guida pratica per chi cerca o affitta casa pubblicata in estate con l'appoggio anche delle sigle sindacali degli inquilini e ora in via di traduzione in inglese, francese e arabo - è unico in Piemonte, come ha sottolineato in un messaggio il presidente della Regione, Alberto Cirio: «La casa, insieme al lavoro e agli affetti rappresenta uno dei pilastri della vita di ciascuno di noi. Un diritto che noi istituzioni abbiamo il dovere di garantire: per questo il protocollo siglato a Vercelli non solo sarà uno strumento prezioso, ma anche un esempio per tanti altri territori».

L'obiettivo portato avanti da Lella Bassignana e dal nodo antidiscriminazioni è fare in modo che, anche in questo campo, siano le valutazioni concrete e pratiche a guidare le decisioni e non gli stereotipi o i pregiudizi. «E non si parla solo di diffidenza verso le persone straniere - specifica - ma anche di chi non affitta alle persone disabili o agli anziani o alle coppie gay. Questo protocollo vuole fare la differenza, arginando ogni tipo di razzismo e stereotipo, evitando così l'umiliazione di persone che chiedono di vedere riconosciuto un diritto fornendo gli strumenti per consentire il rispetto della legalità e della parità di trattamento: fare cultura per prevenire le discriminazioni».