Dai nidi ai servizi di assistenza: il Comune investe altri 600mila euro per le scuole

Con uno stanziamento di mezzo milione di euro, il Comune potenzia il pre e post scuola e l'assistenza agli studenti disabili garantendo fino al mese di giugno l'erogazione di servizi molto importanti per le famiglie e particolarmente complessi da organizzare a causa della situazione sanitaria e delle conseguenti misure adottate a tutela della salute degli studenti.

Misure che, per l'ente pubblico, si traducono in un aumento dei costi di gestione, così come avviene anche per gli asili nido per i quali il Comune ha destinato altri 140mila euro occorrenti per mantenere i 100 posti attualmente disponibili.

Ad annunciare la nuova serie di investimenti sono stati il sindaco Andrea Corsaro e l'assessore Gianna Baucero, facendo anche il punto su alcuni progetti dedicati al mondo dell'istruzione.

«Prestiamo una doverosa attenzione alla scuola - ha detto il sindaco Andrea Corsaro - sostenendola con tutti gli strumenti in nostro possesso. Per questo abbiamo aumentato le risorse economiche sugli asili nido, infatti, impegnando 140mila euro in più rispetto allo scorso anno e aumentando la spesa da 700mila euro a 840mila euro a fronte del mantenimento degli attuali 100 posti».

Ancora più rilevante l'investimento per i servizi di assistenza disabili e di pre e post scuola: «Questa operazione - ha aggiunto il sindaco - è costata più di 500mila euro e permetterà alle famiglie di usufruire di servizi che sono di grande sostegno».

Le criticità dovute alla pandemia hanno comportato un sensibile aumento dei costi di gestione in quanto l’obbligo del distanziamento sociale prevede che ci siano più spazi dove poter gestire gli alunni e di conseguenza impone la presenza di più personale. «E’ stata forte però la volontà dell’Amministrazione di sostenere e agevolare quei genitori che per motivi personali o di lavoro devono poter contare sulla custodia dei figli minorenni non solo durante il normale orario, ma anche in quello che precede e segue le lezioni», ha aggiunto il sindaco.

Per quanto riguarda il servizio di sostegno all’autonomia per i bambini disabili, il problema si è presentato in quanto le risorse messe in campo, uguali a quelle stanziate per l’anno precedente, non sono bastate nell’immediato a coprire la raddoppiata richiesta di ore di assistenza.

«Abbiamo fatto di tutto per andare incontro alle famiglie - ha aggiunto l'assessore all'Istruzione Gianna Baucero - ci siamo incontrati con i dirigenti scolastici e cercato le soluzioni adeguate e a oggi abbiamo anche reperito i fondi per sostenerle».

Come promesso a settembre, dunque, pre e post scuola e l’assistenza all’autonomia per i soggetti disabili proseguiranno fino a giugno e sono anche stati riaperti i termini per l’iscrizione ai servizi di pre e post scuola. La modulistica, scaricabile sul sito www.comune.vercelli.it, nell’Area Tematica “Scuola e giovani”, al link “Servizi scolastici”, va consegnata è il 28 gennaio 2022.

«Inoltre - ha spiegato ancora Baucero - abbiamo pensato anche agli alunni meritevoli, delle scuole secondarie cittadine di I e II grado. I più bravi, verranno segnalati dai Collegi dei docenti, riceveranno i “Premi di studio Città di Vercelli”, 100 euro per ogni studente per le scuole secondarie di I grado e 200 euro per le scuole secondarie di II grado».

Infine sono stati erogati 20mila euro, divisi equamente tra i quattro Istituti Comprensivi cittadini per sostenere e incrementare le attività legate al Piano dell’Offerta Formativa, con lo scopo di dare agli studenti delle opportunità in più, grazie ad attività formative aggiuntive o all’acquisto di nuovi strumenti tecnologici.