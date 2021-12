«Hai combattuto come un leone e non potremo dimenticarti». Giovedì l'addio a Ivan Camurri

Sono stati davvero tantissimi i messaggi di vicinanza e cordoglio in memoria di Ivan Camurri, il runner di Alagna morto prematuramente all'età di 35 anni.

Le sue qualità umane e sportive erano note, così come la sua storia di coraggio e amore per la vita che ha commosso i più, tanto da superare i confini regionali.

«In questi giorni di festa ci siamo svegliati con un'altra notizia che mai e poi mai avremmo voluto ricevere. Ci ha lasciati il nostro fortissimo atleta, il campione Ivan Camurri il suo fisico, che gli aveva permesso di vincere tante gare e di partecipare a competizioni durissime come il Trofeo Mezzalama e la Monterosa SkyMarathon, non ha purtroppo resistito all'ennesimo attacco di un male che tutti volevamo sperare fosse stato ormai sconfitto». A scriverlo il GSA Valsesia sui propri canali social. «Ivan, eri un atleta che sapeva farsi valere in gara e nei dopo gara, sempre pronto a festeggiare con il sorriso, una persona ottimista ed entusiasta come ce ne sono poche – si legge - Hai combattuto come un leone e non potremo dimenticarti. Sei nei nostri cuori e ti avremo accanto quando percorreremo i sentieri che tanto amavi della Valsesia. Tutto il GSA si stringe alla tua amata Agnese, al piccolo Francesco, a tua mamma Gisella, nostra cara amica, e a tutta la tua famiglia, a cui vanno le nostre più sincere condoglianze».

L'ultimo saluto, affidato alle Onoranze Funebri Destefanis, avrà luogo giovedì 30 dicembre, alle 10.30, nella chiesa parrocchiale di Alagna. Sempre qui, sarà recitato il Santo Rosario alle 18 di domani, mercoledì 29 dicembre.