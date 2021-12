Cade sugli sci: in ospedale in codice giallo

Un 30enne è finito in ospedale, dove è stato ricoverato in codice giallo, dopo un incidente avvenuto sugli sci al Passo dei Salati, sulle piste di Alagna, nella giornata di Santo Stefano. Secondo le prime informazioni, lo sciatore sarebbe caduto malamente: è stato soccorso dal personale addetto alle piste e, successivamente, è stato richiesto l'itnervento del personale sanitario e dell'elisoccorso che, una volta stabilizzato, ha trasportato l'uomo all’ospedale Maggiore di Novara per Quando è partito per l’emergenza era in codice giallo, di media gravità. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente.