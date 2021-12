Positivo al covid, scappa insieme a due "contatti stretti" per andare a sciare

Erano stati messi in "quarantena" in un albergo di Sauze d'Oulx perchè positivi al Covid oppure in stretto contatto, ma sono fuggiti dalle loro stanze. Protagonisti della vicenda tre turisti olandesi, che sono stati multati e denunciati dai Carabinieri di Susa.

I tre arrivati a Sauze con una comitiva

Il gruppo era arrivato sulle montagne piemontesi insieme ad una comitiva di altre 30 persone, con l'obiettivo di trascorrere le festività natalizie sulle piste da sci. Uno di loro però è risultato positivo ed è quindi stato messo in isolamento, così come gli altri due che risultavano "contatti stretti".

"Scappati" a Natale per andare a sciare

I tre sono invece usciti dall'albergo il giorno di Natale per andare a sciare: il positivo è stato denunciato per aver violato l'isolamento, mentre gli altri due segnalati in Prefettura.