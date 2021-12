Tetto in fiamme: tre squadre di Vigili del Fuoco al lavoro

Le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris e del distaccamento volontario di Santhià sono al state al lavoro, dalle 13 di lunedì 27 dicembre, nel comune di Verrua Savoia in frazione Cardatori insieme ai colleghi del comando di Torino - Stura per domare l'incendio di un tetto. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Presenti sul posto anche il sindaco di Verrua e il personale del 118.