Festività Natalizie in pista ad Alagna e all’Alpe di Mera

Il conto alla rovescia è terminato: già a inizio dicembre, grazie all'intenso lavoro di innevamento svolto dai tecnici, le piste dell'Alpe di Mera hanno riaperto al pubblico. Una ripartenza tanto attesa che, ad oltre un anno e mezzo dall'ultima curva fatta in pista, ha fatto emozionare tutti gli appassionati di questo sport. E per queste festività Natalizie si attende grande affluenza, per una vacanza all’aria aperta che fa sognare grandi e piccini!

La situazione delle aperture è ancora in divenire, e si prosegue con i lavori di innevamento fortemente condizionati dalle temperature miti che si sono registrate a dicembre. Cliccando qui si potranno consultare orari e tariffe, rimanendo sempre aggiornati sugli impianti in funzione.

I biglietti potranno essere acquistati online cliccando qui o in biglietteria sul posto; acquistandoli online, la tariffa sarà sempre più bassa di € 2,00 rispetto a quella applicata in biglietteria. Inoltre, acquistare online significa evitare situazioni di assembramento, ridurre i tempi di attesa e, soprattutto, risparmiare.

L’apertura sarà continuativa, tutti i giorni, fino al termine della stagione invernale, programmato per il 3 aprile 2022. Per sciare all'Alpe di Mera, secondo la normativa attualmente in vigore, non sarà necessario possedere un Green Pass in corso di validità, poiché all'interno della stazione non sono presenti impianti a veicoli chiusi. Sarà in ogni caso necessario rispettare tutte le norme anti contagio e le disposizioni di legge.