«Quattro auto fuori strada in due giorni: fate attenzione alla curva sotto l'autostrada»

Quattro auto fuori strada in pochi giorni. Invito alla prudenza, da parte del sindaco di Asigliano, Carolina Ferraris, rivolto agli automobilisti che percorrono la sp 5 che collega il paese a Vercelli.

«Ennesima macchina che perde il controllo in corrispondenza della curva sotto l'autostrada nel territorio di Asigliano - rileva il sindaco - Per la sicurezza chiediamo agli automobilisti di moderare la velocità il più possibile. In due giorni ben 4 autovetture sono finite fuori strada».

Il sindaco chiede anche un controllo sul manto stradale, da parte della Provincia per verificare che le condizioni siano ottimali. «Troppi incidenti in questi anni....», ricorda il sindaco del paese.