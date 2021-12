Camino in fiamme, nella tarda mattinata del giorno di Natale, a Fontanetto Po.

Intorno alle 12 la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris è intervenuta dopo la segnalazione di un camino in fiamme: arrivati sul posto i soccorritori si sono adoperati per l'estinzione del rogo che interessava la canna fumaria di un'abitazione e per raffreddare la struttura stessa.