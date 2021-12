Addio a Pinuccia Politi, ex commerciante e mamma dell'assessore alle Politiche sociali

Lutto nel mondo del commercio e della politica cittadina per la morte di Pinuccia Cattaneo Politi, mamma dell’assessore alle Politiche sociali Ketty Politi.

La signora, vedova da molti anni, era stata un volto noto del commercio cittadini per aver gestito la boutique “Spark” di corso Libertà. Al mondo del commercio e dell'Ascom era rimasta legata attraverso l’Associazione “50&Più” di Confcommercio. Non appena la notizia della morte della donna si è diffusa, sono stati molti gli amici e conoscenti che hanno voluto ricordarla per il suo sorriso, il tratto signorile e la simpatia, scivendo messaggi di cordoglio sulle pagine facebook delle figlie.

La data delle esequie verrà fissata nelle prossime ore.