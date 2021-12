Borgosesia annulla il concerto gospel e gli ultimi eventi natalizi

Dopo la festa in piazza di Capodanno, Borgosesia si vede costretta ad annullare anche le ultime manifestazioni del Natale.

«Con grande rammarico, sono costretto ad annunciare la sospensione di tutti gli eventi previsti da qui a fine anno», dice l’assessore agli Eventi del Comune di Borgosesia, Paolo Urban. Dopo aver consultato le ultime disposizioni normative, e con l’obiettivo primario di tutelare la salute pubblica, la Giunta ha preso la sofferta decisione di sospendere gli appuntamenti sia in piazza che nella tensostruttura.

«E’ una decisione che ho sperato fino all’ultimo di non dover prendere – dice Urban – ma l’evidenza dei fatti non ci permette nessuna imprudenza. Dobbiamo quindi sospendere gli spettacoli, compreso il concerto Gospel del Sunshine Choir ai giardini pubblici: essendo all’aperto abbiamo sperato fino all’ultimo di poterlo fare, anche perché era molto atteso, ma ci siamo dovuti arrendere. A questo punto mi preme ringraziare tutti gli uffici comunali che hanno profuso grandi energie nell’organizzazione degli eventi natalizi, dall’Ufficio Staff alla Segreteria, fino all’Ufficio Tecnico e ai Cantonieri: tutti si sono dati moltissimo da fare e li ringrazio tantissimo. Sono davvero dispiaciuto di non aver potuto completare la programmazione natalizia, ma la salute innanzitutto: ci adeguiamo alle indicazioni regionali e nazionali».

Nell’amarezza di queste scelte obbligate, rimane la consolazione di aver potuto salvare almeno la pista di pattinaggio, sebbene con delle limitazioni: «La pista di pattinaggio può rimanere aperta – spiega infatti Paolo Urban – verranno sollevate le paratie laterali in modo da favorire la circolazione dell’aria e l’accesso sarà consentito a massimo 40 persone contemporaneamente, secondo quanto indicato dalle normative Covid. Naturalmente per accedere sarà necessario esibire il green pass – conclude l’assessore – e chiediamo la cortesia a tutti di cambiarsi rapidamente in modo da permettere la rotazione dei fruitori, lasciando a più persone la possibilità di divertirsi».

Seppur in questo difficile contesto, Urban non perde la fiducia e il sorriso: «Fino a questo momento gli eventi natalizi sono andati molto bene – dice – con grande partecipazione di pubblico, attenzione reciproca e tanta gioia da parte dei bambini. Almeno per qualche giorno abbiamo vissuto lo spirito natalizio di comunità, che volevamo ritrovare. Ora concludiamo le feste nella serenità familiare, ma non perdiamoci d’animo!».