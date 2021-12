Per un soffio il Piemonte resta in zona bianca, ma le nuove norme superano le vecchie restrizioni

Per un soffio il Piemonte rinvia l'appuntamento con la zona gialla. Con un'incidenza di 439 casi ogni 100mila abitanti e con le terapie intensive occupati per oltre 10%, a salvare la regione dal cambio di colore è, per adesso, lo 0,1% mancate allo sforamento della soglia del 15% dei posti letto ordinari occupati. Stante la situazione attuale, l'appuntamento sembra solo rinviato, ma tant'è.

Per altro, tra l'ordinanza del presidente Alberto Cirio che impone la mascherina obbligatoria anche all'aperto e le disposizioni introdotte a livello governativo, la differenza di restrizioni tra zona bianca e zona gialla è ormai puramente teorica e ampiamente superata dallo stato dei fatti.

Nella giornata di venerdì 24 dicembre il ministero ha validato i dati del pre-report regionale che attestano come il numero di nuovi casi e di focolai sia ancora in crescita: nella settimana 13-19 dicembre, l'Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi passa da 1.36 a 1.31, mentre la percentuale di positività dei tamponi sale al 6%. L'incidenza è di 439,90 casi ogni 100 mila abitanti. Supera la soglia di allerta del 10% il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva (10,7%), mentre resta appunto al di poco sotto della soglia di allerta del 15% quello dei posti letto ordinari (14.9%).