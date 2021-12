Le messe della Vigilia e di Natale nelle chiese vercellesi

Ecco gli orari delle messe della vigilia di Natale nelle parrocchie vercellesi.

CATTEDRALE DI SANT'EUSEBIO Venerdì 24 dicembre alle 24 messa della notte; sabato 25 e domenica 26 messe alle 8.30, 10.30, 12 e 17.30 (quella del 26 in onore del beato don Secondo Pollo)

CONCATTEDRALE DI SANTA MARIA MAGGIORE Venerdì 24 dicembre alle 18 messa vigiliare; sabato 25 e domenica 26 messa alle 18.30

BASILICA DI SANT'ANDREA Venerdì 24 dicembre alle 23.15 Ufficio delle letture; alle 24 messa della notte; sabato 25 e domenica 26 messa alle 10

SAN CRISTOFORO Venerdì il 24 alle ore 18 messa vigiliare e alle 22 messa della notte; sabato 25 e domenica 26 messe alle 9 e alle 11.

SAN PAOLO Venerdì 24 alle 18 messa vigiliare e alle 21.30 messa della notte; sabato 25 e domenica 26 messe alle 10, 11 e 18.

SANTISSIMO SALVATORE Venerdì 24 alle 16 in parrocchia celebrazione penitenziale con assoluzione generale; alle 18 messa vigiliare in via Parini; alle 21 veglia in corso Libertà e, alle 21.30, messa della notte; sabato 25 messa alle 9 in via Parini, alle 11 e alle 17.30 in corso Libertà; domenica 26 messe solo in parrocchia alle 11 e 17.30

SANT'AGNESE Venerdì 24 dicembre alle 21.30 messa della notte; sabato 25 e domenica 26 messa alle 11

SAN BERNARDO MADONNA DEGLI INFERMI Venerdì 24 alle 17 messa vigiliare e alle 22 messa della notte; sabato 25 e domenica 26 messe alle 9 e alle 11. La messa domenicale delle 21 è sospesa e riprenderà domenica 16 gennaio

SPIRITO SANTO Venerdì 24 dicembre, alle 16, celebrazione penitenziale con assoluzione generale; messe vigiliari alle 17 e 18.30; alle 22.30 messa della notte; sabato 25 e domenica 26 messe alle 9 e alle 11.30

SANTA MARIA MADDALENA Venerdì 24 dicembre alle 18.30 messa vigiliare e alle 21.30 messa della notte; sabato 25 e domenica 26 messe alle 11 e alle 18.30.

REGINA PACIS Venerdì 24 dicembre alle 18.30 messa vigiliare e alle 24 messa della notte; sabato 25 e domenica 26 messe alle 10.30 e alle 17

SACRO CUORE AL BELVEDERE Venerdì 24 messa della notte alle 24; sabato 25 e domenica 26 messe alle 9, 10.30 e 18.

SANT'ANTONIO AL RIONE ISOLA Venerdì 24 dicembre messa della notte alle 21.30; sabato 25 e domenica 26 messa alle 10

SAN GIUSEPPE AL RIONE CERVETTO Venerdì 24 dicembre alle 22 messa della notte; sabato 25 e domenica 26 alle 9 e alle 11

NOSTRA SIGNORA DI LOURDES AL RIONE CONCORDIA Venerdì 24 dicembre messa vigiliare alle 18 e messa della notte alle 24; sabato 25 e domenica 26 messa alle 11.

BEATA VERGINE ASSUNTA AL RIONE CAPPUCCINI Venerdì 24 alle ore 17 messa vigiliare, alle ore 23 un momento musicale e alle 24 messa della notte; sabato 25 messe alle 9, 11 e 17; domenica 26 messe alle 9 e alle 11

SAN PIETRO ALL'ARAVECCHIA Venerdì 24 dicembre alle 23 messa della notte; sabato 25 e domenica 26 messa alle 10

SANTA CECILIA IN CARESANABLOT Venerdì 24 messa della notte alle 24; sabato e domenica alle 11.15

LARIZZATE Sabato 25 dicembre messa alle 17

SALI VERCELLESE Sabato 25 e domenica 26 dicembre messa alle 9