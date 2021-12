La città investe sul PalaPregnolato: lavori da un milione di euro per riqualificare il tempio dell'hockey

Il 2022 sarà l'anno del Pala Pregnolato. Con un intervento da 1 milione e 350mila euro e almeno 8 mesi di lavori, il palazzetto del rione Isola verrà riqualificato completamente e, passando dagli attuali 600 ai futuri 850 posti, avrà tutte le caratteristiche richieste per gli incontri del campionato di A1 e delle coppe europee di hockey su pista.

«Investire sull'impiantistica sportiva - dice il sindaco Andrea Corsaro - consente ai giovani di sviluppare stili di vita sani, alle società di raggiungere traguardi prestigiosi, alla città di farsi conoscere. Vercelli può vantare una grande tradizione sportiva anche perché gli atleti hanno avuto a disposizione strutture adeguate per prepararsi e crescere dal punto di vista tecnico».

A curare il progetto, finanziato attraverso il bando Sport Missione Comune, è stato lo studio Rev Engineering di Roberto Vancetti: a partire da aprile-maggio 2022, sono previsti la riqualificazione tecnica degli impianti, il rifacimento della pista, la creazione degli spogliatoi per gli arbitri e dei magazzini per le società, il ripristino della palestrina al primo piano, la creazione di un nuovo ingresso e spazio biglietteria e un importante intervento sulle tribune.

«L'aumento della capienza - ha spiegato il tecnico - comporta anche l'adegamento dell'impianto a una serie di prescrizioni relative alla sicurezza, come la creazione di una centrale di gestione delle emergenze, la creazione di spazi per le riprese televisive e di una sala stampa interna».

Oltre alla rivisitazione delle gradinata con la sistemazione dei seggiolini, sarà riqualificata la balconata attualmente non utilizzabile con la creazione della tribuna vip e della tribuna stampa e l'attuale pista verrà sostituita con un nuovo parquet studiato apposta per gli sport rotellistici.

All'esterno, oltre alla creazione del nuovo ingresso, sono previsti solo interventi di sistemazione del parcheggio con la creazione di spazi riservati per i pullman ospiti così come richiesto per motivi di ordine pubblico.

Ad ascoltare gli interventi messi in cantiere tutti i rappresentanti delle società che gravitano sul Pregnolato: Hockey Vercelli, Amatori, Hockey femminile e Skating. «Abbiamo cercato di mettere in questo progetto tutto ciò che ci avete richiesto», hanno sottolineato gli assessori Massimo Simion (Lavori pubblici) e Mimmo Sabatino (Sport) che avevano avuto diversi incontri con i responsabili delle società per programmare gli interventi. Ovviamente, per tutti loro, il prossimo sarà un anno di disagi e di spostamenti: «Stiamo studiando soluzioni adeguate per ridurre i disagi al minimo», assicurano dal Comune. Per l'hockey è pressoché scontato che gli incontri di campionato dovranno essere ospitati in altre città: «Stiamo facendo alcune valutazioni di ordine pubblico», aggiungono Simion e Sabatino, assicurando che nei contratti con le ditte che eseguiranno i lavori, verranno messe clausola stringenti sul rispetto dei tempi.

«Qualche disagio sarà inevitabile - concludono - ma l'obiettivo è avere una struttura del tutto rinnovata e all'avanguardia. Noi faremo di tutto per evitare ritardi e lungaggini e siamo pronti ad andare incontro alle esigenze delle squadre».