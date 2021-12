"Un giocattolo per amico”, successo per la raccolta

Ha ottenuto un grande successo l’iniziativa “Un giocattolo per amico”, raccolta di giocattoli da donare ai bambini meno fortunati di Gattinara, lanciata dall’assessore alle Politiche giovanili Elisa Roggia. Tra il 14 e il 22 dicembre decine di persone si sono recate in Comune per portare giochi nuovi o inutilizzati e regalare così un sorriso a un bambino aprendo il proprio cuore con un gesto semplice ma indispensabile.

Grazie a Pro loco, Consorzio Casa e Croce Rossa che hanno sin da subito apprezzato e condiviso l’iniziativa è stato possibile consegnare i giochi ai bimbi di famiglie che a seguito della crisi e del Covid si trovano in serie difficoltà.

Nella giornata di mercoledì 22 dicembre il presidente del Comitato locale della Croce Rossa, Franco Montà, con un volontario, si sono recati in Comune per ritirare i giochi e distribuirli ai bambini.

«L’idea lanciata dall’assessore Roggia – commenta soddisfatta il sindaco Maria Vittoria Casazza – ha ottenuto un successo straordinario ed è veramente encomiabile la generosità di tanti gattinaresi che hanno aderito impacchettando con amore i giochi. Quest’anno per tanti bimbi Babbo Natale veste la divisa rossa dei Volontari della Croce Rossa e gesti d’altruismo e solidarietà come questo, aprono il cuore e trasmettono il vero senso di Comunità dove ognuno può fare moltissimo per l’altro. Un grazie di cuore a quanti hanno aderito a questa semplice, ma importante iniziativa. Abbiamo ancora una volta dimostrato di essere una vera Comunità, di essere grandi anche con piccoli gesti, capaci però di regalare un po’ di felicità a chi ne ha più bisogno e come dice sempre Daniele: Uniti si Vince».