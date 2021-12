Tetto in fiamme ad Arborio

Intorno alle ore 19, due squadre della sede centrale del Comando Vigili del Fuoco di Vercelli sono intervenute ad Arborio in via Castello, per un incendio che ha coinvolto il tetto di un'abitazione composta da tre piani fuori terra.

Per estinguere il rogo il personale ha attaccato l'incendio dall'interno, tagliando il sottotetto e riducendo il danno alla zona circostante uno dei camini dell'abitazione stessa.

L'intervento si è concluso dopo le verifiche e la copertura della porzione del tetto danneggiato tramite telo impermeabile. Una pattuglia dei carabinieri di Buronzo sta verificando con il personale le cause del rogo.