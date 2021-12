Scontro tra tre auto a Borgosesia: una persona bloccata tra le lamiere

Tre vetture coinvolte e altrettante persone in ospedale, nel pomeriggio di giovedì, intorno alle 15,20, dopo un incidente avvenuto in località Villa San Giovanni di Borgosesia.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia municipale di Borgosesia: per soccorre le persone coinvolte e mettere in sicurezza auto e scenario dell'incidente, è stato necessario far intervenire i Vigili del Fuoco di Varallo che hanno aiutare i sanitari a estrarre l’ultima occupante ancora bloccata all’interno della sua auto.

Tutte le persone coinvolte sono state affidate ai sanitari del 118 e ricoverati per accertamenti all'ospedale cittadino.