Fast heroes: insegniamo ai bimbi a "salvare la vita al supernonno"

“Fast Heroes” è un'iniziativa didattica rivolta agli alunni delle scuole primarie cittadine, che prevede un programma sul riconoscimento dei sintomi dell’ictus e sulla necessità di un intervento immediato. Un'opera di educazione sanitaria rivolta ai più piccoli che, attraverso l'utilizzo del linguaggio dei fumetti, consente di trasmettere informazioni importanti, che, talvolta, possono salvare vita umane.

Il progetto, arrivato all'attenzione del Comune tramite il consigliere regionale Alessandro Stecco, stimato medico al Maggiore della Carità, è stato subito adottato dalle assessore Gianna Baucero, che ha le deleghe per la Scuola, e Ombretta Olivetti che si occupa di Sanità.

Nella giornata di mercoledì le scuole primarie cittadine, destinatarie del progetto, hanno ricevuto l'invito ad aderire alla campagna formativa e le indicazioni su come accedere al sito, accurato nei contenuti e confezionato con un linguaggio alla portata dei più piccoli.

«Abbiamo accolto subito questa proposta - dichiara il sindaco Andrea Corsaro -: tutte le iniziative che si occupano della prevenzione della salute sono benvenute e portate avanti con dedizione dall'Amministrazione».

A spiegare come l'iniziativa arriverà nelle scuole è l'assessore Baucero: «Ci sono quattro personaggi, rappresentati sotto forma di fumetto, dove il protagonista si trasforma in un eroe “fast” e impara a combattere contro il malefico trombo per salvare la vita del supernonno, faranno appassionare i bambini, che impareranno divertendosi a riconoscere alcuni dei principali sintomi dell’ictus. Sarà una modalità di apprendimento diversa che potrà salvare delle vite».

A ricordare gli aspetti relativi alla salute e alla prevenzione è la collega di giunta Ombretta Olivetti: «Abbiamo subito colto il suggerimento di Alessandro Stecco, che è esperto in questo campo - spiega - la prevenzione a tutto tondo è importantissima in tutte le fasi della vita, i programmi che si occupano di questi aspetti sono numerosi, ma il progetto Fast Heroes ha la particolarità di insegnare ai più piccoli l'importanza della prevenzione, quindi oltre ad essere utile nell'immediato per riconoscere i sintomi dell'ictus, crea sensibilizzazione alla prevenzione già dalle scuole elementari».

Fast Heroes è un progetto internazionale, sviluppato dal Dipartimento di Istruzione Politiche Sociali dell’Università della Macedonia con il supporto di Angels Initiative, l’organizzazione internazionale volta al miglioramento dell’assistenza sanitaria nel mondo. Distribuite nell’arco di 5 settimane, queste attività insegneranno ai bambini a riconoscere alcuni dei principali sintomi dell’ictus e a comprendere l’importanza di chiamare un’ambulanza qualora si sospetti un ictus.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito della campagna https://it-it.fastheroes.com/