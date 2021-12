Mascherine, discoteche chiuse, niente feste in piazza. Covid, approvato il decreto per le feste

La nuova stretta è stata varata dal Consiglio dei ministri oggi 23 dicembre, con il decreto che introduce un ulteriore giro di vite per combattere l’avanzata della variante Omicron. Tra le novità ci sono l'obbligo di indossare le mascherine all’aperto in tutta Italia, anche in zona bianca. E mascherine Ffp2 al cinema, a teatro e in occasione di eventi sportivi. Anche a bordo dei mezzi di trasporto, compresi bus, tram e metro. Nuova riduzione della durata del Green pass che varrà 6 mesi. La novità scatterà dal 1° febbraio 2022 e ridurrà la durata del green pass vaccinale da 9 a 6 mesi.

Sarà consentito solo a chi ha il super green pass, dunque solo ai vaccinati e ai guariti dal 30 dicembre 2021 l’accesso a musei e luoghi di cultura, piscine, palestre e sport di squadra, centri benessere e centri termali, centri culturali, sociali e ricreativi, sale gioco, sale bingo e casinò. Dall’obbligo sono esclusi i minori di 12 anni e i soggetti esentati dalla campagna vaccinale.

Dal 30 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza per effettuare una visita in strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice è necessario essere in possesso di green pass rafforzato con somministrazione di booster o di green pass rafforzato abbinato al risultato negativo di un tampone.

Fino al 31 gennaio viene esteso l’obbligo di avere il super green pass (che spetta solo a vaccinati e guariti) alla ristorazione al chiuso, anche per le consumazioni al banco. Arriva anche il divieto di consumo di cibi e bevande, al chiuso, nei cinema, al teatro e nel corso di eventi sportivi.

Il nuovo decreto legge prevede inoltre il divieto, fino al 31 gennaio 2022, di feste, eventi e concerti che implichino assembramenti in spazi aperti.

Fino al 31 gennaio le attività di sale da ballo e discoteche e attività similari resteranno chiuse.

Non ci sono invece raccomandazioni sul numero di commensali a tavola per il pranzo di Natale o il cenone della vigilia.