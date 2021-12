Boom di contagi nel vercellese: sono 164 i casi nelle ultime 24 ore

Impennata di contagi nel bollettino covid del vercellese che registra 164 casi nuovi a fronte di 87 persone dichiarate guarite. Anche in Piemonte i casi nuovi raggiungono il record di 4.304 casi di positività nelle ultime 24 ore, pari al 5,1% dei tamponi processati. Cresce, anche se in modo meno evidente rispetto ai giorni scorsi, il numero dei ricoveri che, tuttavia, si avvicinano rapidamente alla soglia dei mille posti letto occupati (attualmente sono 935)

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 4.304 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 2690 dopo test antigenico), pari al 5,1% di 84.147 tamponi eseguiti, di cui 69.895 antigenici. Dei 4.304 nuovi casi gli asintomatici sono 2.626 (61,0%).

I casi sono così ripartiti: 2792 screening, 1110 contatti di caso, 402 con indagine in corso.

Il totale dei casi positivi diventa 443678, così suddivisi su base provinciale: 35.478 Alessandria, 21.393 Asti, 14.352 Biella, 62.964 Cuneo, 34.329 Novara, 236.176 Torino, 15.810 Vercelli, 16.316 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.844 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 5017 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 67 (+3 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 868 (+14 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 31.595. I tamponi diagnostici finora processati sono 11.206.967(+84.147 rispetto a ieri), di cui 2.644.574 risultati negativi.

Tredici decessi di persone positive al test del Covid-19, uno di oggi, sono stati comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale diventa quindi 11.983 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.597 Alessandria, 731 Asti, 443 Biella, 1.481 Cuneo, 961 Novara, 5.725 Torino, 552 Vercelli, 380 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 113 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

I pazienti guariti diventano complessivamente 399.165 (+1704 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 32.104 Alessandria, 19.327 Asti, 12.668 Biella, 57.242 Cuneo, 31.319 Novara, 212.808 Torino, 14.566 Vercelli, 14.686 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.580 extraregione e 2.865 in fase di definizione.