Stroncato da un malore, finisce fuori strada mentre è in auto con la nipotina

È stato probabilmente un malore a togliere la vita al 70enne biellese rimasto vittima di un incidente autonomo, avvenuto nella prima serata di martedì, 21 dicembre, in alta Valle Cervo.

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo era di ritorno a casa quando all'improvviso ha accusato un malessere e ha perso il controllo della propria vettura andandosi a schiantare contro una ringhiera stradale tra le frazioni Bogna e Balma di Campiglia Cervo. A bordo con lui la nipotina, spaventata ma incolume nello schianto.

Il conducente è stato immediatamente assistito dai residenti della zona che hanno immediatamente allertato i sanitari del 118. Una volta sul posto, hanno provato a rianimarlo ma i tentativi sono stati vani. La piccola, invece, è stata accompagnata in ospedale per gli accertamenti di rito, dove si è ricongiunta con i familiari. Sul posto anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza e gli agenti di Polizia per i rilievi di rito.