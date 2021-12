I migliori servizi online per la fatturazione elettronica

Con l’avvento della fatturazione elettronica, il modo di compilare, inviare e conservare le fatture è cambiato in modo radicale rispetto a quando si utilizzava solamente quella cartacea. Infatti, dal mese di gennaio del 2019 tutti i documenti digitali devono essere inoltrati con un sistema d’interscambio (Sdi) in file XML e conservati digitalmente per 10 anni. Per accedere a questo sistema, bisogna avvalersi di alcune piattaforme specializzate e soprattutto accreditate al servizio. Ma quali sono i migliori portali online per la fatturazione elettronica? In rete ne esistono di vari tipi, sia a pagamento che gratuiti per le diverse esigenze di utenti e aziende. Il funzionamento è semplice, basterà accedere al portale, leggere le varie informative, registrarsi e seguire le istruzioni.

Ecco qui di seguito alcune delle migliori piattaforme online per la fatturazione elettronica:

Fattura per tutti

Fattura Per Tutti è un software gestionale molto semplice, in grado di creare fatture elettroniche illimitate. Esiste una versione gratuita, ma per ottenere un supporto completo è necessario passare alla versione a pagamento, che dà diritto anche a funzioni di gestione e controllo, compresa l’archiviazione. Il plus di questo programma di fatturazione elettronica sono i kit specifici per benzinai e studi medici.

SDiPEC

SDiPEC è un programma di fatturazione elettronica per Windows che permette di gestire le fatture elettroniche utilizzando la PEC, modalità ammessa dalla normativa. Il software permette di creare le fatture elettroniche, inviarle e riceverle tramite PEC, gestire la rubrica dei clienti e dei fornitori, gestire il catalogo dei prodotti, condividere la fattura con il commercialista ed effettuare importazione ed esportazione delle fatture elettroniche.

Fatture in cloud

Fatture in Cloud è il software per la fatturazione elettronica online e su APP che ti aiuta gestire la tua attività, dalle fatture ai preventivi e molto altro ancora.

Fattura Elettronica App

È un software per la fatturazione elettronica perfetto per il lavoratore autonomo, perché facilissimo da usare ed estremamente chiaro.

Se desiderate invece, avere un servizio ulteriore alla mera fatturazione elettronica che comprenda servizi fiscali di ogni genere, sicuramente vi dovrete appoggiare ad un assistente fiscale che sia in grado di gestire i vostri adempimenti, oppure di ottenere una previsione sempre aggiornata di tasse e contributi. Fiscozen è la soluzione "all inclusive" che fa al caso vostro, in quanto potrete affidare la gestione della P. IVA a soli 299 € + IVA per il regime forfettario.