Volley: i risultati delle giovanili

UNIPOLGLASS – ASD ALESSANDRIA 3-1 (17-25 25-14 22-25 22-25)

Si conclude con una sconfitta il 2021 per l’under 14 Unipolglass che ha ceduto i tre punti in palio al Volley Alessandria. A differenza dell’andata , dove le vercellesi avevano espugnato il campo con lo stesso risultato, questo sabato le alessandrine sono state più ciniche ed ordinate in campo.

Vercelli perde il primo set,25/17, ma si rifà subito nel secondo annichilendo le avversarie con buone alzate di Caricati, rientrata dall’infortunio, finalizzate in modo molto efficace da Ippolito in posto 4 vincendo il parziale 25/14.

Terzo e quarto set lottati da entrambe le squadre, con avvicendamenti sul vantaggio e continui recuperi. Però nel momento di chiudere le vercellesi sono state molto disordinate in difesa su free ball dando dei punti diretti alle avversarie che hanno conquistato la vittoria 25/23 e 25/22.

E’ stato un vero peccato vedere questo susseguirsi di errori di valutazione in difesa da parte delle ragazze perché sono caduti dei palloni facili e non i soliti attacchi efficaci delle loro bande. Ci vuole sicuramente una maggiore collaborazione sulle chiamate in difesa e un atteggiamento più agguerrito.

Intanto continua il lavoro in palestra per migliorare queste carenze e prepararsi ad affrontare il Bear Wool Volley a gennaio in attesa di riprendere il campionato nel 2022.

A referto: Caricati, Ippolito, Maestrelli, Cerutti, Ruffilli M., Pessetti, Rrucaj, Bossola, Fornarese, Carpani, Lamaj, Vercellone. Allenatore: Laura Agostinoni.



Azeta disinfezione S2M- ASD San Guiuseppe 3-1 (18-25, 25-22, 25-21, 25-20)

In campo: Avilia, Bittolo, Crepaldi, De Michelis, Francese, Gabutti, Ippolito, Lecca, Rrucaj, Trasente, Vattimo, Vercellese

All.: Todi, Vigliani, Paggi

Bellissima Vittoria dell’Azeta disinfestazioni che, ritornata alla Bertinetti, vince con le terze della classe e continua la sua serie positiva …. dalla sconfitta per 2-3 con l’Issa Novara, le Bicciolane hanno fatto percorso netto…. 9 punti in 3 gare 10 in 4 se si considera il 2-3. Non male per chi doveva fare una stagione di grande “umiltà”, e non dimentichiamo che è una delle Under18 più giovani…



Finalmente al gran completo, c’è spazio di manovra per far ruotate le giocatrici in difficolta. Una vittoria di squadra, con alcune prestazioni di livello assoluto, su tutte Bittolo e Vattimo, ma è il collettivo che vince, le ragazze hanno lottato e mantenuta altissima l’attenzione e la determinazione, mettendo in mostra attacco e battuta di altissimo livello.