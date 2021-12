Nuovi serramenti al Pala Piacco

Lavori in corso impianti sportivi: in questi giorni, approffittando delle imminenti vacanze natalizie che allentano un po' gli impegni delle società sportive, sono in corso i lavori di sostituzione dei serramenti del Pala Piacco, uno degli ultimi interventi volti al miglioramento della classe energetica dell’edificio.

«Nel corso del 2022 - spiega Massimo Simion, assessore ai Lavori pubblici - si procederà con l’ultima fase dei lavori per dotare l’impianto di un cappotto termico. Un intervento finanziato attraverso un mutuo di 700 mila euro con l’Istituto per il Credito Sportivo».

Giovedì, intanto, l'amministrazione comunale procederà alla presentazione alla stampa del progetto di ristrutturazione del Pala Pregnolato, il "tempio" degli sport rotellistici al rione Isola. Anche in questo caso la ristrutturazione, attesa da tempo, è stata finanziata attraverso la partecipazione al bando Sport Missione Comune.