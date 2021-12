Il contagio corre anche tra gli adulti: 323.2 casi ogni 100mila abitanti

Nella settimana dal 13 al 19 dicembre l’incidenza regionale (ovvero l’incremento settimanale di nuovi casi di Covid per 100.000 abitanti) è di 323.2 casi, in aumento (+49,4%) rispetto ai 216.4 della scorsa settimana.

«Il dato - si legge in una nota della Regione - è in linea con quanto accade nel resto del Paese e in Europa, dove si assiste a una rilevante crescita dei casi, in particolare nelle fasce giovanili, attualmente non coperte da vaccinazione».

L’aumento maggiore si registra nella fascia di età 19-24 anni che sale a 344.5 casi da 171.8 con un aumento del 100,5% rispetto alla settimana precedente.

La fascia 25-44 anni sale a 415.8 casi dai 268.4 della scorsa settimana (+54,9%).

Nella fascia 45-49 anni i casi si attestano a 329.2 dai 228.6 della settimana scorsa (+44%), mentre nella fascia 60-69 anni sono a 231.6 in salita da 150 (+54,4%).

Sono 185.6 i nuovi casi di Covid tra i 70-79 anni, erano 124.3 la scorsa settimana (+49.3%).

In aumento anche la fascia over80 che si conferma quella con meno casi: 85.3 questa settimana rispetto ai 59.3 del periodo precedente con un incremento del 43.8%.