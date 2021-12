Con un investimento da 21 milioni di euro, Atc riqualifica 24 palazzine a Vercelli

Un 2022 all'insegna di grandi investimenti e di importanti opere di riqualificazione attende le case Atc del di Vercelli.

Sono 364 gli alloggi, appartenenti a 24 palazzine che si trovano in diversi quartieri del capoluogo, gli immobili per i quali Atc Piemonte Nord ha recentemente raccolto le manifestazioni di interesse in vista di un imponente piano di riqualificazione. Interventi che, complessivamente, superano i 21 milioni e 400mila euro di valore, in parte coperti dal superbonus del 110% e in parte finanziati con fondi propri dell'ente (per un totale di 7 milioni 869mila euro).

Un investimento di quasi 12 milioni di euro riguarderà le palazzine storiche di via Martiri del Kiwu al rione Concordia (ai civici 1, 1A, 4, 7, 8, 12, 16, 39, 41/43, 51/53 e 57): con una spesa di 11 milioni 843mia euro (4.milioni e 241 con fondi propri) verrà rimosso l'eternit, sostituiti i serramenti, fatti il cappotto termico e la coibentazione. Nello stesso lotto di lavori sono previsti anche la riqualificazione energetica delle palazzine di via Arles 21 e 23 (cappotto, serramenti, coibentazione), di via Cristoforo Colombo 23 (cappotto, serramenti, coibentazione per una spesa di un milione 241mila euro (444mila euro di fondi propri) e di viale Rimembranza ai civici 62B e 62C (cappotto, serramenti, coibentazione) con un investimento di un milione 528mila euro, 546 dei quali con fondi propri).

Nell'elenco degli interventi anche una palazzina Atc di via Sabotino e le case di via Alciati, mentre un ulteriore lotto di lavori riguarderà un condominio di corso XXVI Aprile (cappotto termico, rifacimento serramenti, coibentazione per una spesa di un milione 241mila euro dei quali 444mila sostenuti dall'ente), dei complessi popolari di Largo Chatillon ai civici 1, 2 e 4 e di viale Rimembranza 62A.

«Il mio primo anno al timone di Atc Piemonte Nord – spiega il presidente Marco Marchioni – è stato ancora caratterizzato dalle difficoltà causate dalla pandemia che, per quanto concerne il nostro ente, hanno comportato il ritardo di alcuni cantieri e opere di edilizia popolare; sono stati dodici mesi non certo privi di difficoltà, connotati dall’aumentare dell’emergenza abitativa. Ma le difficoltà sono state uno sprone a fare di più e meglio. L’impegno mio e del personale è stato dunque quello di non far mai venire meno il supporto ai nostri inquilini».

Tra le province di Novara, Vco, Biella e Vercelli, Atc gestisce circa 11-12 mila alloggi. «Non è un’impresa semplice, né scontata – rileva Marchioni -. Qualche errore in buona fede magari l’abbiamo commesso, ma di certo abbiamo lavorato e stiamo lavorando a testa bassa per migliorare le prestazioni offerte da Atc Piemonte Nord. L’anno che verrà porterà in dote alcuni progetti migliorativi per la nostra utenza, tra cui il nuovo sistema digitale per la gestione delle telefonate e, grazie ai vari bonus statali e no, inizieremo e in alcuni casi porteremo a compimento la riqualificazione di parte del nostro patrimonio immobiliare».

Tra le priorità 2022 anche il completamento dell’operazione di risanamento dei conti e di recupero delle morosità di inquilini, ex inquilini, Regione e Comuni, «ma soprattutto – promette Marchioni – lavoreremo in direzione della sostenibilità ambientale. Molto altro è in fase di progettazione per un’Atc, quella del quadrante Nord, che vuole restare al passo coi tempi e farsi portatrice di iniziative positive e propositive a favore della collettività».