Serata degli auguri al Soroptimist club

Riceviamo e pubblichiamo.

Grande partecipazione di socie e diversi ospiti per la conviviale natalizia del Soroptimist Club di Vercelli che con la presidente professoressa Rita Manuela Chiappa ha riunito tre occasioni di incontro.

Gli auguri, appunto, sottolineati da un pacchettino cha la presidente, come da tradizione, ha consegnato a ciascuna insieme ai suoi auguri, il Soroptimist Day con la sempre suggestiva e densa di significati cerimonia dell’Accensione delle Candele, e la conclusione della campagna di sensibilizzazione contro la violenza contro la violenza di genere Orange the World che in città ha avuto un seguito straordinario.

Ospite della serata l’amico Giulio Dogliotti, attore amatoriale, membro della compagnia teatrale Il Porto e uomo sensibile e sempre attento all’universo femminile. Dogliotti ha intrattenuto le socie e le amiche con delle toccanti letture incentrate proprio sulla violenza di genere e sull’emancipazione femminile.

Una serata molto gradevole e piena di contenuti nell’elegante cornice del Circolo Ricreativo della nostra città.

Appuntamento al 2022 con sempre maggior entusiasmo e tanti service di progetto.