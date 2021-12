Eccidio San Cassiano, scoperta targa nel ricordo del partigiano Evaso. Il figlio: «Coltiviamo la memoria» FOTO

Momenti di vera commozione questa mattina, 19 dicembre, a Biella, per la commemorazione dell'eccidio di San Cassiano, che ha visto la partecipazione di tanti cittadini, istituzioni, autorità cittadine e rappresentanti di diverse associazioni partigiane e alpine.

Dopo la deposizione della corona d'alloro alla targa commemorativa posizionata in piazza San Giovanni Bosco, il sindaco Claudio Corradino ha preso la parola ricordando “quella lotta che ha contribuito a risollevare le sorti del nostro paese ponendo fine ad un periodo buio. Se riusciremo a mantenere viva la memoria per non dimenticare quando accaduto, arriveremo ad essere un paese normale”.

Nel suo intervento, il presidente dell'ANPI Biella Gianni Chiorino ha ricordato quel terribile giorno, 22 dicembre 1943, di 78 anni fa, quando le truppe di occupazione naziste fucilarono in Riva sette persone per rappresaglia, dopo un attentato che era costato la vita a due soldati tedeschi. In quel occasione, morirono Carlo Giardino, 51 anni, Norberto Minarolo, 49 anni, Aurelio Mosca, 23 anni, Pierino Mosca, 51 anni, Francesco Sassone, 55 anni, Basilio Bianco, 19 anni. Alfredo Baraldo, 18 anni, partigiano di Vercelli, sopravvisse per miracolo con una pallottola nel fianco perché venne creduto morto dal plotone d'esecuzione.

“Questi sono gli eroi della patria, i veri patrioti che non possiamo e non dobbiamo dimenticare – sottolinea Chiorino con veemenza - Vedo oggi un numero consistente di persone: un segnale che dà speranza e un significato ancor più profondo a questo anniversario. Siamo qui per combattere il drago dell'oblio e l'afasia memonica: nel momento in cui dimentichiamo quello che è avvenuto corriamo il rischio di rivivere il passato in forme diverse o simili. Celebriamo dunque il valore della memoria”.

Al termine degli interventi si è proceduto a scoprire una nuova targa commemorativa che recita: “Insieme ai Martiri ricordati nella lapide, venne fucilato anche il Partigiano 18enne Alfredo Baraldo di Vercelli. Gravemente ferito, riuscì a sfuggire alla morte. Dopo mesi di convalescenza, rientrò nella II Brigata Garibaldi, con la quale combatté col nome di battaglia di 'Evaso' fino alla Liberazione del 25 aprile 1945”.

Presenti, oltre al presidente della provincia di Vercelli Eraldo Botta e altre associazioni vercellesi, anche il figlio del partigiano sopravvissuto, Ivano Baraldo, che ai taccuini di Newsbiella ha confidato: “Mio padre è stato parte di questa tragedia e credo che sia il giusto riconoscimento per quanto ha fatto in vita. Era un convinto assertore della Resistenza e dei valori di libertà e fratellanza. È stata sicuramente una cerimonia toccante”. E alle nuove generazioni consiglia di “coltivare la memoria per evitare che si ripetano gli errori del passato. Ai giovani racconto sempre la vicenda di mio padre sottolineando sempre un aspetto: se oggi i ragazzi sono liberi di realizzarsi e coltivare le proprie passioni lo devono all'opera e al sacrificio di altri giovani, come mio padre, che lottarono per quella libertà che oggi tutti noi possiamo beneficiarne appieno. Credo che ci sia bisogno di continuare a testimoniare quanto accaduto nel passato. E i giovani tendono a recepire tutto questo con sapiente interesse”.