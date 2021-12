Concerto di San Silvestro: la musica della Camerata Ducale, la creatività di Mongiano

Se c'è un momento nel quale è importante iniziare un nuovo anno sotto una buona stella, è questo. Ed è difficile immaginare qualcosa di più positivo e beneaugurante di una serata allegra, piena di grande musica e costellata di risate, il tutto in ottima compagnia e con gli auguri finali che lasciano il tempo per recarsi al tradizionale cenone.

Bene, tutto questo, e molto di più, è il Concerto di San Silvestro che andrà in scena – anzi, tornerà finalmente in scena – venerdì 31 dicembre al Teatro Civico di Vercelli, con inizio alle ore 19,30. Sarà l'appuntamento con il quale il Viotti Festival e la Camerata Ducale daranno l'addio al tormentato 2021 e il benvenuto al prossimo anno, che dal punto di vista musicale si annuncia assolutamente straordinario.

Dalla Camerata Ducale non trapela assolutamente nulla sul programma della serata. Soltanto due sono le certezze. La prima è che sarà un concerto fitto di carrellate musicali travolgenti e di divertenti intermezzi nei quali i musicisti e i loro ospiti, anch'essi rigorosamente a sorpresa, mostreranno la loro verve comica e la capacità di dimenticare la serietà dei loro ruoli abituali. “Aspettiamoci l'inaspettato” sarà dunque la parola d'ordine.

La seconda certezza è che, per la prima volta nella più che ventennale storia del Concerto di San Silvestro, la serata avrà un regista, e un regista d'eccezione: si tratta infatti di Giovanni Mongiano. Apprezzato da un pubblico vasto e affezionato, Mongiano, oltre che essere attore e autore di grande versatilità e ironia, protagonista tra l'altro di splendidi spettacoli su Viotti, Vivaldi e prossimamente Paganini, è ormai un partner artistico fondamentale per il Festival. E questa volta lascerà il suo segno sulla serata del 31, curandone la regia con risultati sicuramente straordinari. Insomma, anche se le norme sul distanziamento non consentono il tradizionale brindisi con panettone finale, questo Concerto di San Silvestro si annuncia come una serata alla quale sarà bellissimo essere presenti.

Per apprezzare tutto il piacere di stare insieme e per uscirne con un tocco di leggerezza in più. Vista la crescente attesa da parte degli spettatori e il conseguente quanto inevitabile “sold out”, ricordiamo che per partecipare al Concerto è necessario ritirare preventivamente il voucher gratuito al Viotti Club di via Galileo Ferraris 14, Vercelli con queste modalità. Per gli abbonati ai concerti del Viotti Festival, da lunedì 20 dicembre a giovedì 23 dicembre dalle 13 alle 19. Per i non abbonati, martedì 28 dicembre dalle 13 alle 19. Data la grande richiesta, non è possibile ritirare più di 3 voucher a persona. Per informazioni, consultare il sito www.viottifestival.it o scrivere a biglietteria@viottifestival.it