"Le radici del Natale": un piccolo agrifoglio per i bimbi delle elementari - foto

Tappa nelle scuole primarie vercellesi, venerdì mattina, per il sindaco Andrea Corsaro, l'assessore Emanuele Pozzolo e il vicesindaco del Consiglio comunale dei Ragazzi, Michelangelo Cossa, che, insieme al referente di Itaca Gabriele Cortella, hanno preso parte al progetto “Le radici del Natale. Tradizione e leggenda a scuola”.

Il sindaco, in versione Babbo Natale, ha consegnato ai bambini delle classi prime e seconde elementari oltre 800 piantine di agrifoglio per ogni bimbo delle classi prime e seconde. «La piantina, simbolo del Natale, è modo per ricordare ai più piccoli che è una festa con delle radici profonde che vanno curate proprio come si deve coltivare una piccola pianta».

In tutti gli istituti visitati - dal Sant'Antida, Bertinetti, Scuole Cristiane, Carlo Angela, Rosa Stampa e Ferraris, ci sono stati momenti di festa che hanno visto come protagonisti i piccoli studenti, impegnati in canzoncine e piccole esibizioni a sfondo natalizio. Ai bimbi, insieme agli auguri dell'amministrazione comunale e del Consiglio dei ragazzi anche l'invito a prendersi cura e far crescere la piantina che è stata loro donata.