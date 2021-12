Della Morte: gol da campione

Pro Vercelli-Mantova 1-0

Marcatori: Della Morte (Pvc) al 17';

RO VERCELLI (3-4-3): Rizzo M.; Auriletto, Masi, Iezzi; Clemente, Emmanuello, Vitale, Crialese; Della Morte, Bunino, Rolando. A disposizione: Valentini, Scali, Carosso, Sangiorgi, Louati, Rizzo L., Bresciani, Erradi, Macchioni, Bruzzaniti, Awua. All. Lerda.

MANTOVA: Marone; Bianchi, Milillo, Checchi, Panizzi; Messori; Guccione, Gerbaudo, Piovanello, Zappa; De Cenco (Paudice dal 36'). A dipsosizione: Tosi, Marinaro, Agbugui, Militari, Silvestro, Bucolo, Paudice, Rihai, Esposito, Pinton, Fontana, Vaccaro. All. Galderisi.

Arbitra Tremolada di Monza

Ammoniti: Vitale della Pro Vercelli.

PRIMO TEMPO

Occasione Mantova al 5': tira De Cenco, il giovane Rizzo, un po' maldestramente neutralizza, che è quello che conta.

11': bravo Della Morte a liberarsi e crossare dalla sinistra, altrettanto bravo Bunino a destreggiarsi e impegnare il portiere avversario. Prima vera occasione della partita (spezzattata, non bella, fino a ora).

17': grande azione solitaria di Matteo Della Morte che scappa a tutti, si invola in area, poi si allarga, perde un secondo di tempo, poi due (e in tribuna qualcuno grida «Ma nooo»), poi però, da posizione angolata sulla destra, trafigge il portiere del Mantova Marone: Pro Vercelli 1 Mantova 0.

20': provvidenziale chiusura di Masi.

22'. ripartenza Pro, con Bunino che, sulla sinistra, s'invola in progressione poi mette in mezzo per Rolando: palla non facile da domare, l'azione sfuma, ma è la Pro che attacca.

34': gol annullato a Rolando.

44': Della Morte prova a sorprendere il portiere con un bel tiro da distanza impossibile: rimedia Marone.