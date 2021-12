Tragedia a Torino: crolla la gru di un cantiere, vittime e feriti. Tre persone sotto la struttura [FOTO e VIDEO]

Un terribile incidente si è verificato in queste ore in zona Nizza Millefonti, in particolare in via Genova (all'altezza del civico 107). Una gru di un cantiere, per motivi ancora completamente da chiarire, sarebbe crollata e abbattendosi al suolo avrebbe coinvolto alcune persone.



Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, mentre i vigili urbani hanno bloccato la strada al traffico delle auto. Si lavora per estrarre le persone rimaste coinvolte, ma si teme la presenza di almeno una vittima e di alcuni feriti.



La gru era appoggiata su un palazzo di 6 piani: lo stabile non ha riportato danni, mentre sono tre le persone rimaste sotto la struttura metallica della gru. Gru che era stata montata ieri per un intervento al tetto, circa 40 metri. I vigili del fuoco e i soccorritori stanno tagliando i cavi del tram per facilitare la rimozione della gru.

Attorno alle 11.30 si è appreso che le vittime sono due, con uno dei quattro feriti trasferito in condizioni disperate al Cto, causa un gravissimo trauma cranico. Coinvolti anche alcuni passanti (due uomini e una donna), che sono stati medicati sul posto e che per fortuna non hanno avuto grosse conseguenze.

Sul posto sono giunti anche gli assessori comunali Francesco Tresso e Gianna Pentenero: "I tecnici stanno verificando l'agibilità dei terrazzini e della soletta. Stiamo aspettando l'arrivo del magistrato e stiamo valutando l'agibilità degli appartamenti. Sono due le unità abitative coinvolte".

"Siamo sconvolti e colpiti per il gravissimo incidente di questa mattina a Torino, la notizia è arrivata mentre eravamo a Roma alla manifestazione nazionale della Cisl. Ci appelliamo a tutte le istituzioni: non si perda altro tempo e si mettano subito in pratica gli interventi previsti per la sicurezza nei cantieri, non è più accettabile assistere alle stragi quotidiane in edilizia e in tutti i luoghi di lavoro”. Lo ha dichiarato Mario De Lellis, della Filca Cisl di Torino, commentando il crollo della gru in un cantiere di via Genova, che ha provocato due morti e un ferito grave tra gli operai. "Non possiamo assistere inermi a questa lunga scia di sangue nei cantieri, è inaccettabile. Ci stringiamo al dolore dei familiari e dei colleghi degli operai coinvolti", ha concluso De Lellis.

"L'incidente della gru di stamattina in via Genova a Torino fa salire a 40 i morti sul lavoro in Piemonte nel corso del 2021. Una strage infinita, di fronte alla quale - a parte il doveroso cordoglio verso le famiglie delle vittime - le parole ormai sembrano inadeguate", hanno scritto in una nota CGIL TORINO e FILLEA CGIL TORINO. "Occorrono fatti concreti a partire da più controlli e più formazione, soprattutto in edilizia, tanto più in questa fase di forte ripresa del lavoro, dove la fretta spesso prevale su tutto. La sicurezza è un diritto e non un costo. Chiediamo a tutti di fare la propria parte, a partire da un rapido accertamento delle responsabilità di questa ennesima tragedia".

Poco dopo mezzogiorno è arrivato sul luogo della tragedia anche il sindaco di Torino Stefano Lo Russo: "È una grande tragedia che scuote tutta la città - commenta il primo cittadino - e per la dinamica il bilancio poteva essere ancora più drammatico. Siamo molto scossi".

"È stato terribile - ha raccontato una delle residenti che abita sopra il luogo della tragedia - Ho sentito tremare tutta la casa, sono uscita sul balcone e c'era una nuvola di polvere. Poi ho visto le due persone a terra".

Attorno alle 12.30 è giunta la notizia che è deceduto anche l'operaio trasferito al Cto in condizioni disperate. Il bilancio delle vittime sale così a tre.

***notizia in aggiornamento***