Scossa di terremoto avvertita anche nel vercellese e in Valsesia

E' stato avvertito nitidamente in diverse zone del vercellese, compreso il capoluogo (segnalazioni arrivano dalla zona ospedale e dai piani alti dei condomini) a Borgosesia e in buona parte della valle il terremoto che, alle 11,35 ha colpito la Lombardia, con epicentro Bergamo.

Secondo le prime informazioni dell’Istituto Nazionale di Fisica e Vulcanologia riferisce che l’epicentro si trova a Bonate Sotto, in provincia di Bergamo. Le prime stime indicano che la magnitudo è di 4.4 a una profondità di 26 km.

Nel vercellese, oltre che nel capoluogo, sono diversi i paesi nei quali sono state avvertite scosse, senza danni segnalati, al momento. Da Caresanablot a Prarolo, a Gattinara per salire lungo la valle, sono numerose le segnalazioni che corrono via social.

Anche in Valsesia sono moltissime le persone che, in questi minuti, stanno raccontando sui social di aver avvertito nitidamente la scossa: dal sindaco di Borgosesia, Paolo Tiramani, all'assessore ai Servizi sociali dell'Unione Montana, Francesco Nunziata, per arrivare a residenti di centri dell'alta valle e delle valli laterali (una segnalazione arriva da Rossa, ad esempio).

L'assessore alla Protezione civile del Comune, Gian Carlo Locarni, fa intanto sapere che le strutture sono allertate e che sono in corso alcune verifiche.

Al momento non sono noti eventuali danni arrecati dal terremoto.