Incidente sul lavoro, perde quattro dita

Infortunio sul lavoro nella giornata di ieri, 17 dicembre, a Cerrione. Per cause da accertare, un operaio vercellese di circa 47 anni ha perso quattro dita mentre stava lavorando: dalle prime ricostruzioni, la mano sarebbe rimasta incastrata dentro un macchinario.

L’uomo è stato immediatamente trasportato in codice giallo all’ospedale di Ponderano per le cure del caso dal 118, poi in seguito trasferito al Cto di Torino.

Il macchinario di lavoro è stato posto sotto sequestro. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e i tecnici dello Spresal.