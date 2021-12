Verso il Natale: concerti, mercatini, zampognari. A Borgosesia eventi per tutti i gusti

Ancora tanti eventi nel cuore di Borgosesia per quest’ultimo weekend prima del Natale e per i giorni successivi, fino al pomeriggio del 24, e con un appuntamento anche a Santo Stefano: iniziative soprattutto rivolte ai bambini e alle famiglie, frutto della collaborazione tra il Comune e altri soggetti, per rendere ricchi di atmosfera questi giorni di avvicinamento al Natale.

«Come promesso, abbiamo pensato ad iniziative numerose e variegate – dice con soddisfazione l’assessore Paolo Urban – e devo dire che il riscontro registrato fino ad ora mi rende davvero orgoglioso: i borgosesiani rispondono con entusiasmo, c’è voglia di condividere momenti gioiosi e soprattutto di offrire ai bambini atmosfere felici; fino a qui abbiamo avuto sempre una partecipazione numerosa e rispettosa, sappiamo che il virus ancora circola, ma vedo molta attenzione fra la gente e questo ci permette di offrire le varie iniziative con tranquillità. Nel weekend in arrivo e poi nella settimana di Natale, fino a Santo Stefano, ci saranno ancora tanti bei momenti, con cori, spettacoli e intrattenimenti di vario genere».

Gli eventi a cui fa riferimento l’assessore sono ben distribuiti nelle prossime giornate, nel dettaglio:

Sabato 18 dicembre: alle 15,30 nella tensostruttura di piazza Mazzini, “Natale con i fiocchi”, spettacolo con giochi di magia, acrobatica, equilibrismo a cura di Sesiart’è. In piazza zucchero filato per tutti i bimbi e musica natalizia in filodiffusione. Alla sera, ore 21, l’Associazione Igea presenta “Biella Gospel Choir”, concerto nella chiesa parrocchiale.

Domenica 19 dicembre: alle 15,30, nell’androne del palazzo municipale allestito ad hoc, si terrà il bellissimo spettacolo “IncontrArti…che magia!” offerto dalla Scuola di danza IncontrartArti a.s.d. di Laura Tumiati. Alle 16 Corsa dei Babbi Natale, manifestazione non competitiva nel centro storico, al termine cioccolata calda e dolci per tutti. A seguire, Canti di Natale. In città tornerà anche il trenino che offre gratuitamente un giro lungo le vie principali della città: apprezzatissimo!

Mercoledì 22 dicembre: ore 16, nella tensostruttura di piazza Mazzini, coro natalizio offerto dal corso musicale delle classi prime delle scuole medie.

Giovedì 23 dicembre: ore 16, nella tensostruttura, Saggio Musicale offerto dal corso musicale delle classi seconde e terze delle scuole medie.

Venerdì 24 dicembre: ore 15, sfilata degli Zampognari nelle vie del centro, ore 15,30 (nella tensostruttura) “Museo a Pedali”, nel quale si potranno ammirare diversi modelli di biciclette: si potrà provare il biciclo dell’Ottocento, oltre ad ammirare tre modelli di monociclo, l’American Star bike, la swing bike, la mini-bike e la giraffa a tre ruote. Nel centro città ci sarà ancora il trenino natalizio.

Domenica 26 dicembre, Santo Stefano: sulla scalinata dei giardini pubblici Lea Schiavi alle 17, esibizione del Sunshine Gospel Choir, guidato da Alex Negro.

«Il programma è ricco e gioioso – conclude Urban – non mi resta che invitare tutti a partecipare, in particolare mi auguro di vedere tanta gente ad applaudire i nostri ragazzi che si esibiranno nella tensostruttura, preparati dai loro appassionati insegnanti. Sono momenti di comunità che rendono più calde e ricche di umanità queste feste, che auguro di cuore siano serene per tutti!».