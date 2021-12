Ucid, serata degli auguri... nel segno del giallo

Si è tenuta venerdì 17 dicembre al Circolo Ricreativo la consueta serata degli auguri natalizi dei soci dell’Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti di Vercelli.

L’incontro natalizio è stato allietato dall’apprezzato ospite Renato Bianco, già dirigente del Settore Cultura del Comune di Vercelli, che ha presentato, dialogando con Emanuela Corio, il suo ultimo libro “Le indagini di Assenzio, Maresciallo di Stresa”, suscitando l’interesse e la curiosità dei presenti.

Si tratta di una serie di quattro racconti ambientati sul lago Maggiore tra Belgirate e Stresa, legati dal filo comune del maresciallo Assenzio, che conduce le indagini, ma che l’autore descrive anche nella vita privata, nelle sue discussioni con la moglie Alessia, che suo malgrado si trova coinvolta nelle vicende.

Nel corso della serata la presidente della sezione, Adriana Sala Breddo, ha riassunto i momenti salienti dell’annuale attività sociale, ricordando che essa è stata ancora condizionata dalla pandemia e per questo motivo molti eventi si sono svolti via web. Ha sottolineato come aspetto essenziale dell’attività, la costituzione del Gruppo Giovani, soffermandosi sugli impegni del prossimo anno, a partire dall’importante ritrovo a Vercelli dei giovani Ucid appartenenti a tutte le sezioni del Piemonte e Valle d’Aosta.

Un altro importante appuntamento sarà anche l’organizzazione nella nostra città dell’incontro annuale dei soci Ucid di Piemonte e Valle d’Aosta, già previsto già negli scorsi anni, ma rinviato a causa del Covid, che si terrà tra maggio e giugno, quando il nostro territorio si trasforma nelle terre d’acqua. I due importanti appuntamenti testimoniano il ruolo della sezione in ambito regionale.

Infine il presidente Interregionale Piemonte e Valle d’Aosta Paolo Porrino, presente alla serata, ha spillato e ha dato il benvenuto al nuovo socio giovane Antonio Omodei Zorini.