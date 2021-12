Arriva la Luce del Natale

Gli Scout di Vercelli Agesci e Masci accolgono oggi, sabato 18 dicembre, la Luce della Pace in arrivo da Betlemme.

L'appuntamento è con l'arcivescovo Marco Arnolfo e con tutta la cittadinanza che vuole aderire al momento nel chiostro di Sant'Andrea alle 17.15: per motivi di sicurezza sanitaria, infatti, solo cinque scout potranno recarsi alla stazione a ricevere la Luce in arrivo dal treno Milano/Torino delle 17.08: la distribuzione, perciò avverrà nel chiostro.

La staffetta che, ogni anno, porta nelle case un simbolo della natività, prende il via dalla Chiesa della Natività a Betlemme dove si trova una lampada a olio che arde perennemente da secoli come simbolo di pace e fratellanza fra i popoli, alimentata dall’olio donato a turno da tutte le Nazioni Cristiane della Terra. Poco prima di Natale un bambino accende una luce dalla lampada della Grotta e, attraverso una staffetta ferroviaria a opera dei gruppi scout, la Luce della Pace giunge in diverse città del mondo.

Sabato 18 dicembre la Luce della Pace arriva a Vercelli e i gruppi scout di Vercelli, Masci e Agesci invitano le famiglie ad accoglierla. Alle 17,15 nel Chiostro di Sant'Andrea la Luce della Pace verrà distribuita a coloro che vorranno accendere le proprie candele. Seguirà, in basilia, una breve veglia di preghiera insieme alle suore della Fraternità della Trasfigurazione. Domenica 19 dicembre la luce verrà portata in duomo, durante la messa delle 12, dove rimarrà accesa nei i giorni delle festività per tutti coloro che vorranno accoglierla e custodirla nelle proprie case.