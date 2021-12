Natale solidale: doni per 100 bambini e una sessantina di famiglie

Il Comune di Santhià si propone per un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà durante il periodo natalizio con l’iniziativa “Un Regalo Solidale”. In collaborazione con il Banco Solidale e con alcuni negozi di giocattoli e prodotti per l’infanzia della città come Cartoleria Santhiatese, Digitalissimo e Marmony, verranno consegnati dei buoni regalo da spendere nelle citate attività commerciali. Il Banco Solidale e l’assistente sociale provvederanno ad individuare ed avvisare le famiglie coinvolte nel progetto per ritirare il proprio buono regalo.

Saranno coinvolte circa 60 famiglie ed acquistati più di 100 regali per bambini.

«Anche quest’anno, in un periodo particolarmente difficile, abbiamo sposato questo progetto con la speranza di poter aiutare tante famiglie in difficoltà. Il Banco Solidale e l’assistente sociale, molto attenti alle esigenze dei più fragili, individueranno le famiglie coinvolte a cui sarà consegnato il buono regalo solidale da utilizzare in città», commenta il sindaco Angela Ariotti.