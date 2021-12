Pro Vercelli: Valentini e Macchioni tra i convocati

Tra i convocati di mister Franco Lerda in vista della gara interna di domani contro il Mantova ci sono tre portieri: i giovani Matteo Scali e Matteo Rizzo e Alex Valentini che, nove su dieci, non è ancora a posto ma dovrebbe essere lui a indossare la maglia da titolare.

«L'ho convocato, vedremo, comunque il problema dei portieri non mi preoccupa» dice il mister.

«Tra i convocati – dice ancora – c'è anche Macchioni, che è disponibile. Per Belardinelli invece, che ho conosciuto questa settimana, si può ipotizzare un suo impiego a gennaio.»

Sul successo ottenuto sul campo del Fiorenzuola Lerda dice: «Siamo scesi in campo con l'atteggiamento giusto. Ora si tratta di proseguire. La strada è segnata: dobbiamo fare quello che ci riesce meglio.»

Domani arriva il Mantova, che non naviga in buone acque e che ha appena cambiato il tecnico.

«Non dobbiamo guardare la classifica, il Mantova è un avversario che va affrontato con rispetto. E quando c'è un cambio di allenatore spesso le cose cambiano.»

Per la Pro sembrano essere cambiate: con il Fiorenzuola la squadra ha infatti giocato bene, mantenendo il baricentro alto e creando occasioni da gol. E questo induce in ottimismo. L'avversario, però, non era di prima fascia...

«Quello che conta è guardare noi, come giochiamo, che atteggiamento abbiamo. È un campionato livellato. Il Padova che ha affrontato la Pro non mi è sembrato di prima fascia. Ripeto: noi abbiamo avuto il giusto atteggiamento, ora si tratta di continuare.»

(I convocati nella foto sotto. Manca Comi, assenza pesante)