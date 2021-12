Capodanno in zona gialla? Cirio: «Lavoriamo perché non accada»

«Il numero dei contagi, che sta crescendo ancora in questi giorni - ha aggiunto il governatore - va in una direzione che non è quella di un immediato stop».

A livello nazionale, da oggi anche la Calabria è passata in zona gialla. Un rischio - come ha voluto precisare Cirio - che il Piemonte non dovrebbe correre durante le imminenti festività di Natale e Capodanno. «Non penso - ha spiegato - io spero e lavoro perché questo non accada. Come Regione siamo al 1° posto in Italia per terze dosi fatte ai cittadini, perché il vaccino ci salva».